Erdal Beşikçioğlu'dan Kılıçdaroğlu'na itiraf: "Siyasete girdiğim için pişmanım"

Görevinden uzaklaştırılan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Ağustos’ta cezaevinde yaptığı görüşmeye ilişkin yeni bir kulis ortaya çıktı. Gazeteci Hilal Köylü, YouTube kanalındaki “Günün Kulisi” yayınında Beşikçioğlu’nun Kılıçdaroğlu’na siyasete girdiği için pişman olduğunu söylediğini aktardı.

“PİŞMANIM”

Köylü’nün aktardığına göre Beşikçioğlu, Kılıçdaroğlu’na “Siyasete girdiğim için pişmanım” dedi. Sanatçı olduğunu hatırlatan Beşikçioğlu, belediye başkanlığı ve siyasetteki görevlerin sanatçılara uygun olmadığını söyledi.

"SİYASETİ BIRAKIRIM"

Beşikçioğlu görüşmede ayrıca “Özgürlüğüme kavuşursam aktif siyaseti bırakacağım” ifadesini kullandı.

14 AĞUSTOS’TA CEZAEVİNDE GÖRÜŞTÜLER

Kılıçdaroğlu, Beşikçioğlu’nu 14 Ağustos’ta tutuklu bulunduğu Konya Ereğli Cezaevi’nde ziyaret etmişti. Görüşmenin öncesinde ve sonrasında açıklama yapılmamıştı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Hakkındaki soruşturma sürüyor.