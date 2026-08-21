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Erdal Beşikçioğlu'dan Kılıçdaroğlu'na itiraf: "Siyasete girdiğim için pişmanım"

Görevinden uzaklaştırılan tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'yla cezaevindeki diyaloğu ortaya çıktı. Siyasete girdiği için pişman olduğunu söyleyen Beşikçioğlu'nun "Özgürlüğüme kavuşursam aktif siyaseti bırakacağım" dediği öğrenildi.

Erdal Beşikçioğlu'dan Kılıçdaroğlu'na itiraf: "Siyasete girdiğim için pişmanım"

Görevinden uzaklaştırılan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Ağustos’ta cezaevinde yaptığı görüşmeye ilişkin yeni bir kulis ortaya çıktı. Gazeteci Hilal Köylü, YouTube kanalındaki “Günün Kulisi” yayınında Beşikçioğlu’nun Kılıçdaroğlu’na siyasete girdiği için pişman olduğunu söylediğini aktardı.

Erdal Beşikçioğlu dan Kılıçdaroğlu na itiraf: "Siyasete girdiğim için pişmanım" 1

“PİŞMANIM”

Köylü’nün aktardığına göre Beşikçioğlu, Kılıçdaroğlu’na “Siyasete girdiğim için pişmanım” dedi. Sanatçı olduğunu hatırlatan Beşikçioğlu, belediye başkanlığı ve siyasetteki görevlerin sanatçılara uygun olmadığını söyledi.

"SİYASETİ BIRAKIRIM"

Beşikçioğlu görüşmede ayrıca “Özgürlüğüme kavuşursam aktif siyaseti bırakacağım” ifadesini kullandı.

Erdal Beşikçioğlu dan Kılıçdaroğlu na itiraf: "Siyasete girdiğim için pişmanım" 2

14 AĞUSTOS’TA CEZAEVİNDE GÖRÜŞTÜLER

Kılıçdaroğlu, Beşikçioğlu’nu 14 Ağustos’ta tutuklu bulunduğu Konya Ereğli Cezaevi’nde ziyaret etmişti. Görüşmenin öncesinde ve sonrasında açıklama yapılmamıştı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Hakkındaki soruşturma sürüyor.

Erdal Beşikçioğlu dan Kılıçdaroğlu na itiraf: "Siyasete girdiğim için pişmanım" 3

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Erdal Beşikçioğlu
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