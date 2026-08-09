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Erdek sahilinde zincirli şezlong ve şemsiyelere zabıta müdahalesi

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Çuğra ve Kurbağalı sahillerinde yer tutmak amacıyla şezlong, şemsiye, masa ve sandalyelerini zincirle bağlayarak kendilerine ayıranlara zabıta ekipleri müdahale etti. Zincirleri kesen ekipler, eşyaları sahilden kaldırırken; kamusal alanı işgal eden vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Erdek sahilinde zincirli şezlong ve şemsiyelere zabıta müdahalesi

Erdek Belediyesi zabıta ekipleri, bugün sabah saatlerinde Çuğra ve Kurbağalı sahillerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde bazı vatandaşların masa, sandalye, şemsiye ve şezlonglarını her gün götürmek yerine zincirlerle birbirine bağlayarak ya da betonla sabitleyerek kumsalda bıraktığı tespit edildi.
Erdek sahilinde zincirli şezlong ve şemsiyelere zabıta müdahalesi 1
Bu yöntemle hem eşyaların taşınmadığı hem de halkın ortak kullanımındaki kumsalda sürekli yer tutulduğu görüldü.
Erdek sahilinde zincirli şezlong ve şemsiyelere zabıta müdahalesi 2

BELEDİYE MÜDAHALE ETTİ

Daha önce yapılan uyarılara rağmen kaldırılmayan eşyaların zincirleri, zabıta ekipleri tarafından kesilerek malzemeler sahilden kaldırıldı.

Erdek sahilinde zincirli şezlong ve şemsiyelere zabıta müdahalesi 3

Ayrıca kamusal alanı işgal ettiği tespit edilen kişiler hakkında Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında cezai işlem uygulandı.
Erdek sahilinde zincirli şezlong ve şemsiyelere zabıta müdahalesi 4

Erdek sahilinde zincirli şezlong ve şemsiyelere zabıta müdahalesi 5


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erdek plaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
BİZ ANCAK BUNDAN ANLARIZ AMA ZABITA BU DURUMLAR SOSYAL MEDYAYA DÜŞMEDEN ZAMAN ZAMAN KONTROL ETSE VE MÜDAHALE ETSE DAHA İYİ OLUR
bunun devamını antalya muğla bodrum fethiye ve diğer sahillerde de bekliyoruz...
Sahiller halkındır diyoruz ses yok. Denizi bile satın aldıklarını sanıyorlar bir de oralara mı el atılsa
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