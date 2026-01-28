HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erdek’te bir apartman dairesi alevlere teslim oldu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Erdek’te bir apartman dairesi alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Erdek ilçesi Alaattin Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın 1’inci katında yer alan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erdek Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin binanın diğer katlarına sıçramasını önledi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Erdek’te bir apartman dairesi alevlere teslim oldu 1

Erdek’te bir apartman dairesi alevlere teslim oldu 2

Erdek’te bir apartman dairesi alevlere teslim oldu 3

Erdek’te bir apartman dairesi alevlere teslim oldu 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davada 2. perde: Gözler bugün yeniden Silivri'deDavada 2. perde: Gözler bugün yeniden Silivri'de
Peynir yüklü kamyon yan yattıPeynir yüklü kamyon yan yattı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

"Eşcinsel değilim" demişti! Son haline yorum yağdı

"Eşcinsel değilim" demişti! Son haline yorum yağdı

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.