Erdemli'de yanan minibüs olayı

Mersin’in Erdemli ilçesinde yolcu taşıyan bir minibüs alev aldı. Sürücünün hızlı müdahalesi sayesinde olay büyümeden kontrol altına alındı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir minibüs alev alev yandı. Olay, Koyuncu Mahallesi’nde meydana geldi. Yolcu taşıyan minibüs, ilçe merkezinden Karyağdı Mahallesi’ne gidiyordu. Sürücü V.Ş. aracın motor kısmında yangın çıktığını fark etti. Dumanı gören sürücü, aracı sağa çekti. Hızla yolcuları tahliye etti. Bu sayede muhtemel bir facianın önüne geçti. Alevler bir anda minibüsü sardı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme hala devam ediyor.

