Erdemli’de şiddetli yağış sele neden oldu

Mersin’in Erdemli ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu.

Erdemli’de şiddetli yağış sele neden oldu

İlçeye bağlı Alata ve Arpaçbahşiş mahallelerinin yüksek kesimlerinde başlayan şiddetli yağış sonrası Kargıcak Deresi taştı, çok sayıda tarım arazisi sular altında kaldı. Aşırı yağış nedeniyle Dağlı Mahallesi’nde bulunan köprünün sel sularına dayanamayarak yıkıldığı öğrenildi. Yaşanan sel felaketinde can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın oluştuğu bildirildi. Yağış dolayısıyla Kargıcak Mahallesi’nde bulunan bir okulu su bastı. Ayrıca Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nün bir bölümünün de su baskınlarından etkilendiği belirtildi. Sel suları ilçe merkezi ve çevresinde ulaşımı olumsuz yönde etkilerken, bazı araçlar yollarda oluşan su birikintileri içerisinde mahsur kaldı.
Öte yandan, Mersin-Antalya D-400 kara yolunun Tömük Mahallesi sınırlarında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Zaman zaman araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, Tömük Mahallesi’ndeki derenin taşmasını önlemek amacıyla D-400 üzerindeki köprünün girişi ekipler tarafından sürekli temizleniyor.
Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ile Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Ekiplerin bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mersin
