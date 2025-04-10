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Erdoğan 13 yıl sonra ilk kez görüşecek! DEM Parti İmralı heyetiyle kritik zirve bugün…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti ile bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı'nda görüşecek. Erdoğan’ın Kürt siyasetçilerle 13 yıl sonraki ilk teması olma niteliği taşıyan görüşmede, DEM Parti heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer alacak.

Erdoğan 13 yıl sonra ilk kez görüşecek! DEM Parti İmralı heyetiyle kritik zirve bugün…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik silah bırakma ve kendini fesih çağrısıyla devam eden yeni çözüm sürecinde, bugün önemli bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak. Görüşmede, DEM Parti heyetinde Van Milletvekili Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder olacak. Buldan ve Önder, DEM Parti İmralı heyetinde de yer almıştı.

13 YIL SONRA İLK TEMAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son başbakanlık döneminde Kürt siyaset temsilcileriyle, 12 Haziran 2012’de, o dönem Barış ve Demokrasi Partisi Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ile Başbakanlık ofisinde buluşmuştu. Bugün yapılacak görüşme, Erdoğan’ın Kürt siyasetçilerle 13 yıl sonraki ilk teması olacak.

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NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi" çağrısı yaptığı PKK'nın lideri Abdullah Öcalan, aylardır beklenen çağrıyı yaparak, PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması gerektiğini açıkladı. Öcalan'ın çağrısında "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihî sorumluluğunu üstleniyorum" ifadeleri yer aldı. Öcalan, "Devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın" dedi.

Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum" çağrısına ek olarak gönderdiği "Bu perspektifi ortaya koyarken, şüphesiz, pratikte silahların bırakılması ve PKK'nin kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir" notu da okundu.

Öcalan'ın, PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması yönündeki açıklamasından sonra, PKK Yürütme Komitesi, Öcalan’ın çağrısına katıldıklarını ve gereklerini yerine getireceklerini belirtti. Komite, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını da istedi.

PKK Yürütme Komitesi, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiklerini belirterek, saldırı olmadıkça hiçbir silahlı gücün eylem yapmayacağını vurguladı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İmralı Adası Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti
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