Erdoğan'dan Kürt'lere açık çağrı: "Kardeşliğimize darbe vurmayı amaçlayan oyunlara gelmeyin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Devlet içinde devlet olmaz. Devlet içinde ayrı silahlı güç olmaz, paralel ordu olmaz. Kürt kardeşlerimden rica ediyorum bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimize darbe vurmayı amaçlayan oyunlara gelmeyin" dedi. Suriye konusunda da net bir mesaj veren Erdoğan, "2 yanlış bir doğru etmeyeceği gibi 3 yanlış da bir doğru etmez" ifadelerini kullandı.

Melih Kadir Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türk müteahhitleri güvenilirliğimizi dünyanın farklı ülkelerine taşıyor. Firmalarımızın iş disiplini örnek iş ahlakı ve kalite anlayışı şirketlerimizi küresel ölçekte aranan iş ortakları haline getirmiştir. Türk inşaat sektörünün 1972 yılında başlayan yurt dışı faaliyetleri aradan geçen 54 yılda başarıdan başarıya koşarak bugün hepimizi gururlandıran bir seviyeye ulaşmıştır.

"ÇEVREMİZE BAKTIĞIMIZDA YANGIN YERİ OLDUĞUNU GÖREBİLİYORUZ"

Biz de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizin önünüzü açmaya, destek vermeye, sizinle bu yolda adım adım yürümeye devam edeceğiz. Son 4-5 yıldır dünya ekonomisi sancılı süreçlerden geçiyor. Koronavirüs salgının artçı sarsıntıları henüz dinmedi. Çevremize baktığımızda kuzeyden güneye etrafımızın yangın yeri olduğunu görebiliyoruz.

Küresel ticaret, diplomasi ve güvenlikte ezberlerin bozulduğu dönemde Türkiye ekonomisi dikkat çekici bir performans sergilemiştir. Enflasyon yüzde 30,89 ile son 49 ayın en düşük seviyesine indi.

"MERKEZ BANKASI REZERVLERİNİ 225 MİLYAR 177 MİLYON DOLARA YÜKSELTTİK"

2002 yılında 27,5 milyar dolardan devraldığımız Merkez Bankası rezervlerini 225 milyar 177 milyon dolara yükselttik. İstihdamda da aynı tabloyu görüyoruz. Ekonomide olumlu görünüm doğal olarak ticaret performansımızda yansımıştır.

Küresel talebin zayıfladığı ve korumacılığın arttığı 2025 yılında Türkiye üretim gücünü ve rekabetçiliğini koruyarak mal ihracatında 273.4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. 2025 yılında ihracatımız bir önceki yıla kıyasla net 11.7 milyar dolar artış göstermiştir. Hizmetler ihracatında da hamdolsun hedeflerimizin ötesine geçtik. 2024 yılında 115 milyar dolar olan hizmet ihracatı hedefimizi 117.2 milyar dolarla geride bırakmıştık. 2025 yılında 121 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimize yıllıklandırılmış olarak eylül ayında ulaştık.

"EL BİRLİĞİ İÇERİSİNDE TÜRKİYE'Yİ BU SEVİYELERE GETİRDİK"

El birliği içerisinde Türkiye'yi bu seviyelere getirdik. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Enflasyon düştükçe mali disiplini sürdürdükçe cari fazlaya emin adımlarla ilerledikçe, reformlarımızı birer birer hayata geçirdikçe Türkiye pozitif yönde ayrışacaktır.

Sadece ekonomide değil, siyasi alanda uluslararası ilişkiler alanında ciddi ilerlemeler kaydettik. Türkiye'nin önünde yeni kapılar açılıyor.

"SURİYE HALKI BARIŞ, HUZUR İSTİYOR"

Suriye istikrara güvene kavuştukça bunun olumlu etkilerini başta biz olmak üzere tüm komşu ülkeler doğrudan hissedecek. Suriyeli kardeşlerimiz çatışmalardan yıkımlardan bunalmış durumda. Suriye halkı barış istiyor, huzur istiyor. Yıllardır çatışmaların bütün yükünü omuzlarında taşıyan Suriyeli çocuklar artık silah sesi duymak istemiyor.

"MİLYONLARCA SURİYELİ MUHACİR VATANLARINA GERİ DÖNDÜ"

Altı yüz bini ülkemizden olmak üzere milyonlarca Suriyeli muhacir vatanlarına tekrar geri döndü. Sosyal ve siyasal alanda da umut verici gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Şara’nın yayımladığı son kararname ile Esed rejiminde vatandaş bile sayılmayan Kürt kardeşlerimizin temel haklarının garanti altına alındığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

"DEVLET İÇİNDE DEVLET OLMAZ"

Devlet içinde devlet olmaz. Devlet içinde ayrı silahlı güç olmaz, paralel ordu olmaz. Kürt kardeşlerimden rica ediyorum bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimize darbe vurmayı amaçlayan oyunlara gelmeyin. Fitneyi fesadı ayrışmayı körüklemeye çalışanlara itibar etmeyin.

"3 YANLIŞ DA BİR DOĞRU ETMEZ"

2 yanlış bir doğru etmeyeceği gibi 3 yanlış da bir doğru etmez. Suriye'de 10 Mart mutabakatına uyulmayacak büyük hata yapıldı. 4 Ocak'taki görüşmeler sonuçsuz bırakılarak bir diğer yanlışa imza atıldı. 18 Ocak'ta tesis edilen ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının çok önemsiyoruz. Aklın yolu vicdanın yolu birdir. Suriye için en doğru yol da bellidir"

