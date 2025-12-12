Erdoğan'dan Aşkabat'ta kritik temaslar! Putin ile görüştü

"Uluslararası Barış ve Güven Forumu" için Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, forumda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamalarının ardından kritik temaslar gerçekleştirdi.

GÜNDEMLERİ RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüştü. Görüşmenin gündeminde ise Rusya-Ukrayna Savaşı vardı.

Erdoğan'ın konakladığı otelde gerçekleşen görüşmeye; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı.