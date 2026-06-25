Erdoğan'dan Venezuela mesajı: "Türkiye olarak yanındayız"

Venezuela'da 39 saniye arayla yaşanan 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler dünya gündeminin ana başlıklarından biri oldu. İki büyük sarsıntı sonrası ülkede birçok bina yıkılırken, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

"VENEZUELALI DOSTLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Venezuela'daki depremlerin ardından taziye ve geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Venezuela’da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız"

KURTULMUŞ: "BİZLERİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yaptığı açıklamada: "Venezuela’da meydana gelen yıkıcı depremlerin yol açtığı can kayıpları bizleri derinden üzmüştür. Dost Venezuela halkına en içten başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Türkiye olarak bu zor günlerde Venezuela’nın yanında olduğumuzu vurguluyor, dayanışma ve kardeşlik duygularımızı paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

DURAN: "TÜRKİYE, GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMA İÇİNDE OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da bir mesaj yayınladı ve şunları söyledi:



"Venezuela’da art arda meydana gelen depremlerden dolayı derin üzüntü duydum. Venezuela halkının ve depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyorum.

Dost Venezuela halkına ve Hükumetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; depremde yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye, bu zor zamanda Venezuela ile güçlü bir dayanışma içinde olmaya devam edecektir"