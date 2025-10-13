Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği: İngiltere Başbakanı Starmer ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'daki Şarm El-Şeyh Zirvesi'nde dünya liderleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yapılan görüşme, Gazze'deki son gelişmeler ve bölgesel istikrar konularına odaklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki son durumu ve bölgedeki istikrarı ele aldı. Görüşmede, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi, ateşkesin sağlanması ve kalıcı bir çözüm bulunması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardımlarının devam edeceğini ve bölge halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti. İngiltere Başbakanı Starmer ise, İngiltere'nin de bölgedeki barış çabalarına destek verdiğini ve Türkiye ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve farklı alanlarda işbirliğinin artırılması konuları da ele alındı.

Zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmelerde, Gazze'deki insani krizin çözümü ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiği vurgulanıyor. Türkiye, bu konuda aktif bir rol üstlenerek, bölgedeki tüm aktörlerle diyalog kurmaya ve çözüm önerileri sunmaya devam ediyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında diğer liderlerle de görüşmeler yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şarm El-Şeyh Zirvesi'ndeki yoğun diplomasi trafiği, Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrara verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor. İngiltere Başbakanı Starmer ile yapılan görüşme, iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması ve bölgedeki sorunların çözümü için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Zirveden çıkacak sonuçlar, Gazze'deki insani krizin çözümü ve bölgedeki kalıcı barışın sağlanması açısından kritik bir rol oynayacak.