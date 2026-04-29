Erdoğan, "Dünya 3 maymunu oynuyor" diyerek tepki gösterdi: "Bebekler, siviller vahşice katlediliyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 11. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.

"BİR KEZ DAHA TEBRİK EDİYORUM"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Kıymetli kardeşlerim, muhterem misafirler, ezellerin ve ebedlerin Resulü Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Çocuklarınızı üç hususta yetiştirin. Peygamber sevgisi, ehl-i beyt sevgisi ve Kur'an kıraati. Çünkü Kur'an hafızları, hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde peygamberler ve safaya ermiş Allah dostları ile birlikte arşın gölgesindedir.

Yine bir başka hadis-i şeriflerinde ise şu müjdeyi vermişlerdir. Her zaman Kur'an okuyan kimseye şöyle denecektir. Oku ve yüksel. Dünyada tertil ile okuduğun gibi burada da tertil ile oku. Şüphesiz senin merteben, okuduğun ayetin son noktasındadır. Kur'an-ı Kerim'i okuyan, öğrenen, hıfzeden ve elbette güzel bir sesle, tesirli bir ahenkle terennüm eden siz kıymetli kardeşlerimi bugün bir kez daha tebrik ediyorum.

"MÜSLÜMANLAR OLARAK SANCILI DÖNEMDEN GEÇİYORUZ, DÜNYA 3 MAYMUNU OYNUYOR"

Müslümanlar olarak zorlu ve sancılı dönemden geçiyoruz. Filistin'den Lübnan'a, Körfez'den Sudan'a, Somali'den Yemen'e, başımızı nereye çevirsek maalesef gözyaşlarıyla karşılaşıyoruz. Medeniyet denen dünyanın 3 maymunu oynadığı bu imtihan günlerinde kundaktaki bebekler savunmasız siviller vahşice katlediliyor. Yıllardır ellerine geçirdikleri her fırsatta kibirli bir tavırla adaletten ve eşitlikten dem vuranların gerçek yüzlerini bugün hep birlikte görüyoruz.

"BİRBİRİNİZE DÜŞMEYİN"

Bu imtihanı verebilmek için Kur'an a ve sünnete sımsıkı sarılmaktan başka yolumuz yoktur. Birbirimize güvenmekten destek olmaktan başka yolumuz yoktur. Yersiz ve zamansız tartışmaları bir kenara bırakmak zorundayız. Birbirinize düşmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, kin beslemeyin"