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Silahını çekip tehditler savuran polis memuru görevden uzaklaştırıldı!

Ankara Etimesgut'ta trafikte çıkan yol verme tartışmasında taraflardan biri olan polis memuru kalabalığa silah çekerek tehditler savurdu. Yaşanan olay kameralara yansırken polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Silahını çekip tehditler savuran polis memuru görevden uzaklaştırıldı!

Etimesgut'ta dün akşam iki araç sürücüsü arasında çıkan trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Aracından tabanca ve sopa alan sürücü, diğer araçtaki kişilerin üzerine yürüdü. Yaşanan arbede cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, elinde tabanca olan kişinin, 'Polisim ben zaten' dediği duyuldu.

Silahını çekip tehditler savuran polis memuru görevden uzaklaştırıldı! 1

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Silahla tehditte bulunan kişi ekip aracıyla polis merkezine götürüldü.

Silahını çekip tehditler savuran polis memuru görevden uzaklaştırıldı! 2

Olaya ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "13 Haziran 2026 tarihinde Etimesgut ilçesinde meydana gelen ve bir polis memurunun da taraf olduğu olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İlgili personel görevden uzaklaştırılmış olup, konu tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir" denildi.

Silahını çekip tehditler savuran polis memuru görevden uzaklaştırıldı! 3

Silahını çekip tehditler savuran polis memuru görevden uzaklaştırıldı! 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Ankara
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