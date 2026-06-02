HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Erdoğan ile Paşinyan arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan ile Paşinyan arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Paşinyan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

NORMALLAŞME SÜRECİ VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrar için gayret gösterdiğine işaret eden Erdoğan, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceklerini vurguladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Iğdır'da inşaatın 4. katına çıkan şahsı polis ekipleri ikna ettiIğdır'da inşaatın 4. katına çıkan şahsı polis ekipleri ikna etti
Esenyurt’ta bir kadın 4. kattan aşağı atladıEsenyurt’ta bir kadın 4. kattan aşağı atladı

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Nikol Paşinyan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili için 'rüşvet' fezlekesi!

Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili için 'rüşvet' fezlekesi!

Icardi için resmi açıklama gece yarısı geldi! Tek tek her şeyi açıkladı

Icardi için resmi açıklama gece yarısı geldi! Tek tek her şeyi açıkladı

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

3 günde karar verdiler 'İşimizi kurduk, iyi para kazanıyoruz'

3 günde karar verdiler 'İşimizi kurduk, iyi para kazanıyoruz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.