Erdoğan'ın esprili girişi damga vurdu! Macron ile dikkat çeken diyalog: "İyi olduğu da oluyormuş"

ABD'de dünya liderleriyle temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile görüşmesine ilginç diyalog damga vurdu. Macron'a "Nasılsın?" diye soran Erdoğan aldığı yanıta esprili bir karşılık verdi. Samimi anlar sosyal medyada da ses getirdi.

Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

ERDOĞAN'DAN MACRON'A: "İYİ OLDUĞU DA OLUYORMUŞ"

Erdoğan ile Macron selamlaşırken gerçekleşen diyalog görüşmeye dair öne çıkan detaylardan biri oldu. Macron ile tokalaşırken Erdoğan "Selam, nasılsın?" diye sordu. Macron "Memnunum" deyince Erdoğan gülümseyerek "İyiymiş, iyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki" dedi.

"FRANA İLE İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN GAYRET GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fransa ile diyaloğun Türkiye için önemli olduğunu, ticaret, enerji, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri canlandırmak ve ilerletmek konusunda kararlı olduğunu, bunun için gerekli mekanizmaların bir an önce çalıştırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir barış sağlamak için Türkiye’nin azami gayret gösterdiğini, İstanbul’da gerçekleşen müzakereleri sonuç odaklı bir anlayışla ilerletmek istediklerini belirtti.

MACRON'U TEBRİK ETTİ

Macron’u Filistin’i devlet olarak tanıma kararları nedeniyle tebrik eden Erdoğan, iki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskıyı artırmanın sonuç getirebileceğini, bu yolda Türkiye ile Fransa arasındaki irtibatın devamının önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Suriye’deki son durum, Avrupa’da yayılan yabancı düşmanlığı ve nefret suçları konularında da görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da yer aldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Emmanuel Macron birleşmiş milletler
