Erdoğan: "İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım Filistin'in kalkınma çabalarını 70 yıl geriye götürdü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johannesburg’da G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen “Dirençli Bir Dünya-G20’nin Katkısı: Afet Riskini Azaltma, İklim Değişikliği, Adil Enerji Dönüşümü, Gıda Sistemleri” oturumunda konuştu. Erdoğan, Gazze konusunda insani yardımlarla birlikte yeniden inşanın azami derecede önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca, BM'nin iklim değişikliğiyle ilgili konferansının önümüzdeki yıl kasım ayında İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERNASI KASIM AYINDA İSTANBUL'DA OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'da düzenlenen G-20 Toplantısı'ndaki konuşmasında şu hususlara değindi;

"Birlşemiş Milletlerin desteğiyle küresel bir girişime dönüşen sıfır atık projesiyle çevresel konularda çabalarımızı sürdürüyoruz.Bu düşüncelerle BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı önümüzdeki yıl Kasım ayında İstanbul'da yapmayı planladığımızı duyurmak istiyorum.

Güney Afrika dönem başkanlığının gıda güvenliği konusundaki çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Gıda güvenliği konusundaki çabalarımızı önümüzdeki dönemde artırmanın gayretindeyiz. Tabi tüm bu çabaların ekonomik maliyet fazladır. Bunu destekleyecek bir finansman sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyorum.

"İSRAİL'İN YOL AÇTIĞI YIKIM FİLİSTİN'İN KALKINMA ÇABALARINI 70 YIL GERİYE GÖTÜRMÜŞTÜR"

ABD Başkanı Turmp'ın girişimleri ve önde gelen bölge ülkelerinin katkılarıyla Gazze'de sağlanan barışın devamı sadece Filistin halkı için değil tüm dünyanın huzuru için son derece önemlidir. BM verilerine göre İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım Filistin'in kalkınma çabalarını 70 yıl geriye götürmüştür. Gazze'de sadece üst yapının değil çevrenin yıkımına da şahit olduk. 70 bin masumun katledilmesin ne telafisi vardır ne de gelecek nesillerin dimağında açtığı yaranın silinmesi mümkündür.

"GAZZE'DE İNSANİ YARDIM VE YENİDEN İNŞA ESAS KONU OLMALI"

Gelinen aşmada Gazze'de hem insani yardım faaliyetlerinin hızlandırılması ve yeniden inşaa faaliyetleirnin başlaması esas olmalıldır. BM kuruluşlarının Gazze'de insani yardımların korrodinesindeki rolünü vazgeçilmez görüyorum. Kış şartlarıyla birlikte barınma sorunlarında zemin şartları aleyhimizde oluyor. Sahadaki ateşkesin sürmesine ve Gazze'dnin yeniden inşasına katkı sunmaya,

Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğiz. İki devletli çözüm konusunda Türkiye ve uluslararası toplum olarak çabalarımızı sürdürmemiz gerektiğini bir kez daha vurguluyorum."