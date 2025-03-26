Erdoğan 'Senin de mezarını yıkarlar' demişti... Şehzadebaşı Camii'nde inceleme yapan Özel'den yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef almıştı. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden grupların arasında bulunan bazı isimlerin mezarlıklara zarar vermesiyle sert ifadeler kullanan Erdoğan, “Kabristanları yıkmak nasıl iştir, bunu hangi akılla yapıyorsunuz! Ey Özgür Özel, senin de bir gün kabrini birileri gelip ya kazar ya yıkar” demişti.

CHP Genel Başkanı Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt geldi. CHP lideri şu ifadeleri kullandı;

"GEZİ'DE 'İZLEDİM' DEDİĞİ GÖRÜNTÜLER YILLARCA ÇIKMADI"

Geçmişten bildiğimiz koca bir iftirayla karşı karşıyayız. Erdoğan 'görüntüleri ben izledim' demişti Gezi'de. O görüntüler yıllarca çıkmadı. Sonra 'Biz de gördük' diyen gazeteciler o görüntülerin olmadığını söyleyip yıllar sonra özür dilemişti.

"POLSİTEN KAÇAN GENÇLER İKİ MEZARI DEVİRMİŞ"

Şimdi kayyum riski ortadan kalktı, dün son eylemi yaptık Fatih'te. Bugünden itibaren Saraçhane'deki o kalabalık gelmeyecek ya fırsat bu fırsat yalana sarıldı. Ben de hakikate geldim buraya. Biraz önce İstanbul kültür mirasına sahip çıkan ve bu işi İBB Miras adıyla yapan arkadaşlar bilgi verdi. Polis hızla kovalarken, gençlerden de üzerine zıplayıp kaçanlar olmuş. İki mezar taşı devrilmiş. Vali gelmeden ertesi sabah onarılmış. Vali de gelmiş benim gördüğümü görmüş. O dediği hazire burası. Duvarın oradaki en kıyıdaki iki mezar taşı devrilmiş, geri kaldırılmış.

"SEN BU KİNİ Mİ EKİYORSUN MEMLEKETE, MİLLETE?"

Bugün grupta ise Erdoğan 'Ey Özgür Özel, senin de bir gün kabrini birileri gelip ya kazar ya yıkar' diyor. Bu yalana, iftiraya susmak mümkün değil. Gerçekten Sayın Erdoğan bundan günah var mı? Ben yollamışım da yıkmışlar da... Benim mezarımın olacağı yer 6 kuşaktır Manisa'da belli. Böyle hazirede yatıyor dedemin babası. 'Birileri gelip yıkacak' diyor. Sen bu kini mi ekiyorsun memlekete, millete?

"BENİM MEZARIM KOMŞULARIMA MANİSALILARIMA EMANET"

Ben 15 senedir AK Parti'den kimin yakını vefat ederse ya yanına giderim ya en kötü telefon ederim. Savaşta bile cenazeler defnedilir, savaşa öyle devam edilir. Sen şimdi 7 günün sonunda buradan husumet, siyaset çıkarmak istiyorsun. Daha hayattayız, öldürdü. Mezara koydu. Mezarımı da tahrip ederler diyor. Bu lafın 10'da 1'ini CHP'li edebilir mi ya. Tehdit desen tehdit değil. Ne olacak? Ben zaten bu saatten sonra ölümü de mezarı da göze almışım. O mezar komşularıma Manisalılara emanet.

"BURADA MEZAR TAHRİBİ VARSA TAYYİP BEY HAKLI! AMA YALAN"

'Madem bugün toplanma yok, bu işler bitiyor biz de tutuklanan evlatlarımızı bırakalım' diyeceğine, bunu yapmak varken nefret kini yaymak... Bakın arkadaşlar burada mezar tahribi varsa Tayyip bey haklı. Bu yalana ne gerek var. Buradan mı sürdüreceksin iktidarını? Geçmişte metni yazanlar yanılıyor diyordum. Promteri bıraktın saçmaladın da saçmaladın.

"SEN DE VİCDAN KALMAMIŞ"

Eğer ölümle tehdit ediyorsan bana vız gelir. Sen de en ufak bir vicdan kalmamış.

"HER HAFTA BUGÜN SAYACAĞIM"

Bu kadar büyük her şeye herkes merakla beklerken siz Ekrem Bey’le ilgili hala elinizde turp var da mı sakladınız. Böyle bir kanıt olmadığından eminim en büyük yalanı atıyor. Gezi olaylarından sonra Cuma günü görecekseniz dediği kanıt kadar gerçektir. Bunu söyledin ortaya döktün millet darbe girişimini püskürttü. Yeni turp falan yok. Bundan sonra çıkacak kanıt ailemin yüzüne beni baktırmayacak hala getirecekse ben kabulüm. Öyle kanıtlar çıkacakmış da birbirimizin yüzüne bakamayacakmışız. Külliyen yalan. Her hafta sayacağım. Hani kanıt çıkaracaktın da ben utanacağım diye. Ladin’in Meşe’nin Çınar’ın iftiralarına inanmamı bekliyor!

ÖMER ÇELİK'E TEPKİ... 2009'U HATIRLATTI

Ömer Çelik ve Erdoğan gerçeklikten o kadar kopmuş ki... İbretle izliyorum. 2009 yılı kendisi Başbakan olduğu zaman 'Bu Doğan Grubu'nu boykot ediyoruz. İzlemeyini okumayın' diyor ya. Kamu gücünü kullanarak boykot yapmak ayıptır. Halkı desteğe davet etmek haktır. Ömer Çelik'i kendi ettiği sözleriyle birlikte o süreci okumasını bekliyorum.

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