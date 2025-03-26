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Erdoğan 'Turpun büyüğü dökülmedi' dedi, 'kayyum' iddiası gündem oldu! CHP'den ilk yanıt: Anlıyoruz ki operasyon hazırlığı yapıyor

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.03.2025 14:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi" gündem oldu. Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası "Turpun büyüğü CHP'ye kayyum mu?" sorusu gündeme geldi. Erdoğan kendisine sorulan bu soruya bir başka muhabire dönerek "Sen anlat" diye yanıt verirken; CHP'den ise ilk tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Anlıyoruz ki CHP'ye operasyon hazırlığı yapıyor. Senin ona gücün yetmez" ifadelerini kullandı.

Erdoğan 'Turpun büyüğü dökülmedi' dedi, 'kayyum' iddiası gündem oldu! CHP'den ilk yanıt: Anlıyoruz ki operasyon hazırlığı yapıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına dair çarpıcı ifadeler kullandı.

ERDOĞAN: "BÜYÜK TURPLAR ORTAYA SAÇILDIĞINDA..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Erdoğan, "Üstelik bunlar henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP’nin içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar. Büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri kalmayacak" dedi.

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ERDOĞAN'A SORULDU: TURPUN BÜYÜĞÜ CHP'YE KAYYUM MU?

Erdoğan'ın gündem yaratan bu açıklaması sonrası "Turpun büyüğü CHP'ye kayyum mu?" sorusu gündeme geldi. Erdoğan kendisine sorulan bu soruya bir başka muhabire dönerek "Sen anlat" diye yanıt ver

CHP'DEN İLK YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında sarf ettiği sözlerine ana muhalefet kanadından ilk tepki, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den geldi.

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Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"CHP'nin içinden gelen 'bizzat bilgiler' diyor. Demek ki sen tanıklara, dosyadaki delillere hakimsin. Demek ki sen savcısın. Cumhurbaşkanı mı olacaksın, başsavcılık mı yapacaksın?

"DELİLLERİ BİLİYOR, TURPLARI BİLİYOR"

Delilleri biliyor, turpları biliyor, pislikleri örtemeyeceğimizi düşünüyor. Sen boğazına kadar bu işin içindesin.

"CUMHURBAŞKANI, CHP'YE OPERASYON HAZIRLIĞI YAPIYOR"

Ve anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı, CHP'ye operasyon hazırlığı yapıyor. Senin ona gücün yetmez. Kalibren yetmez."

Erdoğan'a soruldu: Turpun büyüğü CHP'ye kayyum mu? Erdoğan'a soruldu: Turpun büyüğü CHP'ye kayyum mu?
Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Recep Tayyip Erdoğan CHP
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