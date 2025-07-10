'Erdoğan tarihi konuşma yapacak' dedi! Geri sayım başladı... AK Parti'den dikkat çeken video

Gözler hafta sonuna çevrildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmaya 'tarihi' demesi ise vatandaşları daha da merak ettirdi. Bununla birlikte AK Parti'den de yeni bir video paylaşıldı. Peki Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak?

"TARİHİ BİR KONUŞMA"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün akşam katıldığı canlı yayında kullandığı bir ifadeyle merak uyandırdı. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bugün de son derece önemli. Yine cumartesi günü biliyorsunuz biz cumadan kampa giriyoruz. Cumartesi ve pazar kampımız var. Cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı o konuşmayı dinlemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"SON 2"

Bu açıklamanın ardından gözler şimdiden cumartesi gününe çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne diyeceği ise merak konusu oldu. Çelik'in açıklamasıyla beraber AK Parti'den hafta sonuna dair yapılan bir hazırlık ve geri sayım videosu paylaşıldı. Videoda Kızılcahamam'ın hazırlandığı görülürken 'Son 2' ifadesi dikkat çekti. Geri sayımın neden yapıldığı ise açıklanamadı.

ALTUN'UN GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un görevden alınıp yerine Burhanettin Duran'ın getirilmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan terör örgütü PKK'nın da cuma günü silah bıraktığı görüntülerin yayınlanması bekleniyor. Son gelişmelerle birlikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne konuşma yapacağı merak edilmeye başlandı.