Erdoğan-Trump zirvesi 25 Eylül'de! Açıklamalar peş peşe geldi, detaylar netleşti

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da kabul edeceğini duyurdu.

ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından bir açıklama yapan Donald Trump "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

"TİCARİ VE ASKERİ ANLAŞMALAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Donald Trump, "Cumhurbaşkanı ile Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok ticaret anlaşması ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

TRRUMP: "ONU GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Trump, açıklamasını, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum." ifadesiyle tamamladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi ziyarete ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında "Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan "Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum" dedi.