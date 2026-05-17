Ereğli’de motosiklet denetimi

Ekipler tarafından yapılan uygulamalarda sürücülerin ehliyet, ruhsat, kask ve evrak kontrolleri yapılırken, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ekiplerin dikkatli çalışması gözlerden kaçmadı.

Havaların ısınmasıyla birlikte motosiklet kullanımının artış göstermesi üzerine denetimlerin sıklaştırıldığı öğrenilirken, yetkililer sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte motosiklet kullanımındaki artış nedeniyle ilçe genelinde uygulama ve denetimlerin artarak devam etmesinin beklendiği öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır