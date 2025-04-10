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Ereğli’de Polis Haftası kutlaması

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180. yılı Karadeniz Ereğli’de düzenlenen törenle kutlandı. Devrim Bulvarı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törende, ilçe protokolü, emniyet mensupları, aileleri ve vatandaşlar hazır bulundu.

Ereğli’de Polis Haftası kutlaması

Tören, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü’nün Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Müdür Ünlü, Türk Polis Teşkilatı’nın 1845’ten bu yana devletin gücünü suçlulara gösterirken, mazlumlara da şefkat elini uzattığını vurguladı.

Gelişen teknolojiyle birlikte suçla mücadelenin daha da etkin hale geldiğine dikkat çeken Ünlü, "Başta terör, uyuşturucu, organize suçlar ve kaçakçılık olmak üzere her türlü suça karşı çağın gerekliliklerine uygun araç, gereç ve personel yapımızla kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Polis teşkilatının yalnızca güvenliği sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda adalete hizmet ettiğini, yardıma ihtiyacı olanların ilk kapısı olduğunu belirten Ünlü, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü esas alan bir anlayışla görevlerini yerine getirdiklerini ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda özellikle okullar bölgesinde denetimlerin artırıldığına dikkat çeken Ünlü, "Gençlerimizi sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlamak amacıyla polis tedbirlerimizi yoğunlaştırdık. İlçemizde asayişin sağlanması noktasında yürütülen çalışmalar neticesinde olayların aydınlatılma oranı yüzde 95 seviyelerine ulaştı" şeklinde konuştu.

Vatandaşların desteğinin her zaman önemli olduğunu belirten Ünlü, "Polis çalışırken en büyük desteğini vatandaştan alır. Ereğlili hemşerilerimizin duyarlılığına huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyor, suç ve suçlularla mücadelede bu desteğin artarak sürmesini temenni ediyorum" dedi.

Ünlü, konuşmasını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözüyle tamamladı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis
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