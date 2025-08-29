Ereğli'de trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Kepez yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tali yoldan anayola çıkmak isteyen D.K. idaresindeki 67 TD 193 plakalı araca, M.D. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler D.K. ve M.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır