Ereğli’de iş hanının çatısında yangın paniği

Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan bir iş hanının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.Yangın, Atatürk Caddesi üzerinde, esnaf sitesi karşısında bulunan bir iş hanının çatısında çıktı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan bir iş hanının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Atatürk Caddesi üzerinde, esnaf sitesi karşısında bulunan bir iş hanının çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Ereğli’de iş hanının çatısında yangın paniği 2

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

