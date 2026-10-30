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Ereğli’de otomobil şarampole düştü: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde arkasından gelen tırın temas etmesiyle kontrolden çıkan otomobilin şarampole düşmesi sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.Kaza, Konya-Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Kargacı Mezarlığı mevkiinde meydana geldi.

Ereğli’de otomobil şarampole düştü: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde arkasından gelen tırın temas etmesiyle kontrolden çıkan otomobilin şarampole düşmesi sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Konya-Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Kargacı Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir tır, aynı istikamette ilerleyen otomobile arkadan temas etti. Tırın temasıyla kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinde inceleme yaparken, tahkikat başlatıldı.

Ereğli’de otomobil şarampole düştü: 1 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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