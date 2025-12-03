Erenler’in yolları daha konforlu hale getiriliyor

Erenler Belediyesi ilçe genelinde asfalt çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Erenler Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yol yenileme ve asfalt çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri, planlanan çalışma takvimi doğrultusunda birçok mahallede düzenlemelerini sürdürürken, asfalt çalışmaları Kayalar Reşitbey Mahallesinde devam ediyor.

Çalışma hakkında Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "İlçe genelinde başlattığımız yol bakım ve asfalt çalışmalarımız planladığımız şekilde devam ediyor. Şu anda ekiplerimiz Kayalar Reşitbey Mahallesi’nde yoğun bir çalışma yürütüyor. Merkez Sokak’ın yenilenmesiyle bölge daha güvenli bir ulaşıma kavuşuyor. Çalışmalarımız aralıksız sürecek" dedi.

Kaynak: İHA