HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı takanların görüntüleri ortaya çıktı

İçerik devam ediyor

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Devam eden çalışmalar sonucunda 10 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Erhan Karaal ın aracına takip cihazı takanların görüntüleri ortaya çıktı 1

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde eski İBB çalışanı olduğu iddia edilen kişinin önce aracın bulunduğu sokakta etrafı gözlemlediği, ardından eğilerek Karaal'ın aracına takip cihazı taktığı görüldü.

Kişinin takip cihazını takmadan önce bir araca bindiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa Büyükşehir’den 17 ilçede aşure ikramıBursa Büyükşehir’den 17 ilçede aşure ikramı
Alanya’da hava 32, deniz 26 dereceyi gördü, turistler sahillere akın ettiAlanya’da hava 32, deniz 26 dereceyi gördü, turistler sahillere akın etti

Anahtar Kelimeler:
ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Teklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri şaşırttı

Teklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri şaşırttı

Murat Ülker itiraf etti: '8 yılda 40 fabrika sattık'

Murat Ülker itiraf etti: '8 yılda 40 fabrika sattık'

Altında kan kaybı sürüyor! Uzmanlardan yatırımcı için korkutan fiyat

Altında kan kaybı sürüyor! Uzmanlardan yatırımcı için korkutan fiyat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.