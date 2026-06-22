Erhan Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilogram altın detayı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Karaal'ı kaçıran kişilerin talimatı yurt dışından aldığı, yolsuzluk davasında gündeme gelen 500 kilogram külçe altının Karaal tarafından saklandığını düşündüklerini ve kendisini bu yüzden kaçırdıklarını söyledi.

17 HAZİRAN'DA KAÇIRILDI

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal 17 Haziran'da İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin çevresinde zorla bir araca bindirilerek kaçırılmış, olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 12 kişi gözaltına alınmıştı.

12 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayda kullanılan aracın plakasının kopyalandığı öne sürülen soruşturmada, Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın rehin alınması ile irtibatı olduğu iddia edilen 12 kişi, 12 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ÇARPICI 500 KİLOGRAM ALTIN DETAYI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Karaal'ı kaçıran kişilerin talimatı yurt dışından aldığı, yolsuzluk davasında gündeme gelen 500 kilogram külçe altının Karaal tarafından saklandığını düşündüklerini ve Karaal'ın bu nedenle kaçırdıklarını söyledi.

ÖNCE 300 SONRA 500 KİLOGRAM ALTIN İSTEDİLER

Ayrıca, kurtarıldığı günden bu yana hastanede tedavisi devam eden Karaal'ın "Beni kaçıranları daha önce bir yerde görmedim, hiçbiri ile karşılaşmadım ve herhangi bir tehdit almadım. Takip edildiğimi de düşünmüyorum" dediği öğrenildi. Öte yandan, şüphelilerin Karaal'den önce 300 kilogram ardından da 500 kilogram altın istediği öne sürüldü.

"BANA ÖLDÜRMEMİ SÖYLEDİLER"

Olayda ön planda oldukları iddia edilen 4 kişiyi yakalama çalışmaları devam ederken, Karaal'ın kurtarıldığı anda yanında bulunan silahlı şüpheli İsmail A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Gözaltındaki şüpheli ifadesinde, "Balıkesir'den İstanbul'a geldim. Beni burada bir bungalov da misafir ettiler. Sonrasında hücre evine götürüp orada da misafir ettiler. Olayın olduğu gün bir korsan taksiyle depoya geldim. Bana Karaal'ı öldürmemi söylediler" diye konuştuğu öğrenildi.

Gözaltındaki kadınların birinin, Karaal'i kaçıran bir şüphelinin sevgilisi olduğu ve olayda kullanılan araçlardan birinin sahibi olduğu iddia edildi. Diğer kadının ise Karaal'i kaçıran kişilere lojistik destek sağladığı öne sürüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır