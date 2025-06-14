Erik çekirdeği bağırsağını tıkadı! Nadir görülen sindirim hastalığı: Meckel divertiküliti nedir? Uzmanlar uyardı: "Erik, kiraz ve zeytini çekirdeği ile tüketmeyin"

Sinop'ta nadir görülen bir sindirim sistemi hastalığı, başarılı bir cerrahi müdahale ile tedavi edildi. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir kişide, yapılan tetkiklerin ardından Meckel divertiküliti teşhis edildi.

"BAĞIRSAK SAĞLIĞINIZ İÇİN, ERİK, KİRAZ VE ZEYTİNİ ÇEKİRDEĞİYLE BİRLİKTE TÜKETMEYİN"

Hastalığın, sindirilemeyen meyve çekirdeği nedeniyle oluştuğu tespit edilirken, uzmanlardan önemli bir uyarı geldi: "Erik, kiraz ve zeytini çekirdeğiyle tüketmeyin."

ERİĞİN SİNDİRİLEMEYEN ÇEKİRDEĞİ İLE TIKANMIŞ!

Karın ağrısı şikayetiyle Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvuran hastada yapılan tetkikler sonucunda Meckel divertiküliti tespit edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sercan Dolu, "Yapılan değerlendirme sonucunda, divertikül ağız kısmının eriğin sindirilemeyen çekirdeği ile tıkanması neticesinde bu durumun geliştiği anlaşılmıştır. Hastamız, laparoskopik yöntemle yapılan wedge rezeksiyon (divertikülün çıkarılması) ameliyatı sonrası sağlığına kavuşarak şifa ile taburcu edilmiştir" dedi.

"POSA BIRAKAN GIDALARI AŞIRI MİKTARDA TÜKETMEKTEN KAÇININIZ"

Dr. Dolu, benzer sağlık sorunlarının önüne geçebilmek adına vatandaşlara "Bağırsak sağlığınız için, çekirdekli meyveleri (erik, kiraz, zeytin vb.) çekirdeğiyle birlikte tüketmeyiniz. Sindirimi zor ve posa bırakan gıdaları aşırı miktarda tüketmekten kaçınınız. Uzun süren karın ağrısı, mide bulantısı veya sindirim sorunlarınız varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurunuz" uyarılarında bulundu.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır