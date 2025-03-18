Erkan Kork'la ilgili ilk kez duyacağınız 'hacı' detayı! Onlar da nasibini almış... Aylık geliri belli oldu

Son günlerin en çok konuşulan ismi yaptığı alımlarla dikkat çeken Erkan Kork oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahkemeye sevk edilen kişilerden 21’i tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında, ‘örgüt lideri’ olmakla suçlanan Erkan Kork; kardeşleri Hamza ve Hakan Kork ile, sahibi olduğu Pay Fix AŞ, Bank Pozitif ve Capital Türk Holding’de çalışan isimler arasında yer alan Arzu Tepe, Erhan Yazgan, Nergis Veral, Meltem Beydilli, Hülya Turan, Serhat Akdağ ve Av. Murat Çöpürkaya yer aldı.

İFADESİNDE İSRAİL VURGUSU

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre mahkemede, aylık gelirini 500 bin TL olarak beyan eden Erkan Kork, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. İfadesine “Bugün, vergisini ödemiş bir iş insanı olarak karşınızdayım. İsrail’in de sahip olduğu Bank Pozitif’in de yönetim kurulu olarak karşınızdayım” diyerek başlayan Kork devamında şunları kaydetti:

"ÖRF VE ADETLERE UYGUN OLARAK YAYINCILIK YAPIYORUM"

“Flash Haber’i satın alarak, Türk örf ve adetlerine uygun olarak yayıncılık yapmaktayım. Bana sorulan tek bir belge ve bulgu yok. Uzun zamandır teknik ve fiziki takip altındayım. Ancak tek bir bilgi ve belge bulunmadı. Bazı operasyon çevreleri tarafından kamuoyunda linç edilmek üzere tarafımıza bu suçlamalarda bulunulmakta.”

"BANA NEDEN TEMİZ RAPORU VERİLDİ"

Hakkındaki suçlamaların birçoğuna ilişkin İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığına işaret eden Erkan Kork “Çok yakında adaletin tecelli edeceğine eminim. Geçen sene Bank Pozitif’i ve Pay Fix’i satın aldık. Kripto paradan dolayı lisans aldık. 9 Ocak’ta Flash TV’yi alırken temiz raporu aldık. Üzerime atılı bu suçlar varken, tüm bu işlemleri yaparken neden bana ‘temiz’ raporu verildi” diye sordu. Kork’un avukatlarından biri, müvekkilinin 2017’de Bylock soruşturması geçirdiğini, anılan dosyadan takipsizlik aldıklarını ifade etti. Kork’un bir diğer avukatı ise, müvekkilinin hayırsever biri olduğunu, deprem bölgesinde, valilikler eli ile okul yaptırdığını anlattı.

‘ERKAN KORK DESPOT BİR YÖNETİCİ’

Hamza Kork ise, evrak üzerinde Pay Fix’in sahibi olarak kendisi görünse de, şirketin işleyişi ile hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Anılan şirket, Bank Pozitif’i satın alan şirket konumunda. Hamza Kork’un avukatı ise, Erkan Kork için “Despot bir yönetici” ifadesini kullandı. Avukat, anılan söylemi ile, Hamza Kork’un istemeyerek de olsa şirket hissesini üzerine aldığını ifade etmeye çalıştı.

ÇALIŞANININ AYLIK GELİRİ DAHA YÜKSEK

Erkan Kork, aylık gelirini 500 bin TL olarak beyan ederken çalışanı Hülya Turan ise aylık 600 bin TL gelirinin olduğunu belirtti. Annesi Hülya Turan ile birlikte gözaltına alınan oyuncu Meltem Beydilli ise “Dizi ve sinema filmlerinde oyunculuk yapıyorum” dedi. Beydilli, Kork’un şirketinde 6 ay kadar çalıştığını söyledi. Beydilli, Erkan Kork’tan kendisine gelen paralar için “Kendisi aile dostumuz olur. Küçüklüğümden beri bize maddi-manevi olarak destek olur” dedi. Beydilli, geçen yıl gösterime giren ‘Hain’ isimli sinema filminin yapımcılığını da Kork’un yaptığına işaret ederek, bu kişinin şirketi olan Fix 360’tan gelen para için ise ‘oyunculuk ücreti’ açıklaması yaptı.

HACI ADAYLARINI DA DOLANDIRMIŞ

Öte yandan, 2000’li yılların ortasında hacı adaylarını dolandırmak suçlaması ile gözaltına alındığı öğrenilen Erkan Kork’un, dava dosyasına giren yazışmalarına göre 2016 yılında, bir yasa dışı bahis sitesi kurdu. Anılan yazışmalarda, Kork, birlikte yargılandığı yemek firması sahibi Hasan Mercan’dan, bahis sitesinin mobil uygulaması için 3000 bin TL ve 2000 TL aldığı anlaşıldı.