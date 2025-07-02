Çok eski zamanlarda insanların giysilerini düğme yerine çeşitli nesnelerle, hayvan kemikleri ile ya da bitkilerin iğneleri ile tutturdukları bilinmektedir. Çeşitli eşyaların ve giysilerin üzerinde işlevi doğrultusunda ya da aksesuar amaçlı olarak kullanılan düğmeler sert yapıdaki çeşitli maddelerden yapılmış olan küçük tutturma araçları olarak tanımlanmaktadırlar. Tarihi milattan önceye dayanan düğmelerin ilk kez deniz kabuğundan yapıldığı bilinmektedir. İlk düğmenin İndus Vadisi’nde yapıldığı tespit edilmiştir. Indus medeniyetine ait olan bu düğmelere Bronz Çağ kalıntılarında rastlamıştır. Benzer ürünlerin ise Çin’de, Yunansitan’da ve Eski Roma topraklarında bulunduğu anlaşılmıştır.

Erkek ve kadın kıyafetlerinde düğmeler neden farklı yönlerdedir? Sebebi nedir?

Farklı renklerde, boyutlarda ve modellerde olan düğmeler çeşitli malzemelerden yapılırlar. Kullanım alanları oldukça geniş olan düğmeler süsleme ya da ilikleme amaçları doğrultusunda kullanılabilmektedirler. Delikli düğme, ayaklı düşme, akrilik düğme, korozo düğme, monte düğme, çıt çıt düğme, riyet gibi çeşitli düğme modelleri bulunmaktadır.

Düğmeler metal, ahşap, plastik gibi farklı malzemelerden yapılabilmektedir. Pantolonlarda, eteklerde, gömleklerde kullanılan düğmelerin yastık, yorgan gibi çeşitli ev tekstili ürünlerinde kullanıldığı da görülmektedir. Kullanım alanları da modelleri de çeşitlilik gösteren düğmelerin kadın ve erkek giysilerinde de farklı biçimde kullanıldığı bilinmektedir.

Erkek giysilerinde kullanılan düğmeler genel olarak sağ taraftadır. Bu durumun nedeninin insanların çoğunluklu olarak sağ ellerini kullanmalarından kaynaklandığı bilinmektedir. Sağ elini kullanan kişiler için gömleklerin sağ tarafındaki düğmeleri sol taraftaki deliğe geçirmesi çok daha kolay olmaktadır. Ancak düğmeler kadın giysilerinde daha çok sol tarafta yer almaktadır.

Bu farklılık nedeninin çok eskilere dayandığı bilinmektedir. 20. yüzyıla girilmeden önce moda sektöründe bir kadının giyinmesine yardımcı olan kişilerin işini kolaylaştırması açısından kadın giysilerinde düğmelerin bu şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Bir giysiye karşı taraftan bakan ya da onu dışarıdan giydiren biri için düğmeleri ilikleme işleminin de bu farklılık sayesinde daha kolay olacağı hesaplanmıştır. Bu yüzden de erkek ve kadın kıyafetlerindeki düğmelerin farklı yönde olduğu kabul edilmektedir.

Düğmelerin erkeklerde ve kadınlarda farklı taraflarda olması genel olarak tarihi savaş alışkanlıkları ile de açıklanmaktadır. Erkeklerin kılıçları sol taraflarında taşımaları nedeni ile erkeklerdeki düğmelerin bu tarafta olduğu da bilinmektedir.