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Erkeklerin egemen olduğu çay ocağı sektörüne Tokat'ta kadın girişimci dokunuşu

Tokat'ta bir kadın girişimci, erkeklerin egemen olduğu çay ocağı sektöründe fark oluşturarak kendi çay evini işletiyor.

Erkeklerin egemen olduğu çay ocağı sektörüne Tokat'ta kadın girişimci dokunuşu

Tokat'ta kadın girişimciler arasında yerini alan 30 yaşındaki Arife Keskin, özel sektörde yıllarca çalıştıktan sonra kendi işini kurma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Farklı şehirlerde çalışırken kıraathane ve çay ocaklarının genellikle erkekler tarafından işletildiğini gözlemleyen Keskin, memleketi Tokat'a dönerek bu algıyı kırmak istedi. Yaklaşık bir yıl önce bir çay evinin işletmesini devralan Keskin, Tokat'ta bu sektörde faaliyet gösteren tek kadın işletmeci oldu. Geleneksel olarak erkeklerin yoğunlukta olduğu çay ocaklarına yeni bir soluk getiren Keskin, kadın müşterilerin de rahatlıkla çay içebileceği bir ortam oluşturdu. İşini büyük bir özveriyle sürdüren Keskin, esnafa çay servisi yaparak onların takdirini kazanıyor.

"BENİ GÖRENLER ŞAŞIRIYOR"

Özellikle kadın müşterilerden de büyük destek gördüğünü dile getiren Arife Keskin, "Çay tepsisini alıp esnafa servis yapıyorum. Beni görenler şaşırıyor, hatta arabada geçenler işaret ederek birbirine gösteriyor. Tokat'ta artık bir kadın çaycı var" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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