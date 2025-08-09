HABER

Erken seçim tartışmaları sürüyor, anketler art arda geliyor! 10 büyükşehirde dikkat çeken anket sonuçları

İktidar ile muhalefet arasındaki erken seçim tartışmaları sürerken anketler de art arda gelmeye devam ediyor. ORC Araştırma 1-6 Ağustos tarihleri arasında 10 büyükşehri kapsayan bir anket çalışması gerçekleştirdi. Sonuçlar ise dikkat çekti. İşte 10 büyükşehirde çıkan anket sonuçları...

Melih Kadir Yılmaz

Türk siyasetindeki tartışma konularından biri de erken seçim. Muhalefet ile iktidar arasındaki erken seçim tartışmaları devam ederken, araştırma şirketleri de kamuoyu yoklamalarını sürdürüyor.

10 BÜYÜKŞEHİRDE ANKET YAPILDI

ORC Araştırma, 1–6 Ağustos 2025 tarihleri arasında 10 büyükşehirde toplam 16 bini aşkın katılımcıyla siyasi eğilim anketi gerçekleştirdi. Yüz yüze ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemiyle yapılan ankette, seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

SONUÇLAR DİKKAT ÇEKTİ

Diyarbarkır, Malatya, Kayseri, Konya, Antalya, Adana, Bursa, Balıkesir, Denizli ve İzmir özelinde yapılan ankette öne çıkan sonuçlar şöyle:

Diyarbakır: DEM Parti yüzde 51.2, AK Parti yüzde 20.6, CHP yüzde 11.7

Malatya: AK Parti yüzde 35.5, CHP 23.6, MHP yüzde 8.6, Yeniden Refah Partisi yüzde 7.1

Kayseri: AK Parti yüzde 33.2, CHP yüzde 21, MHP yüzde 14.7, İYİ Parti yüzde 6.2, Saadet yüzde 5.5

Konya: AK Parti yüzde 40.9, CHP yüzde 15.3, MHP yüzde 11.2, Yeniden Refah yüzde 7.4, İYİ Parti yüzde 6.3

Antalya: CHP yüzde 36.2, AK Parti yüzde 27.4, MHP yüzde 8.1, İYİ Parti yüzde 7.2, DEM Parti yüzde 4.4

Adana: CHP yüzde 33.2, AK Parti yüzde 27.8, MHP yüzde 9.1, DEM Parti yüzde 8.6, İYİ Parti yüzde 6.9

Bursa: AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 29.2, MHP yüzde 7, Zafer Partisi yüzde 5.9, İYİ Parti yüzde 5.8

Balıkesir: CHP yüzde 32.3, AK Parti yüzde 30.6, İYİ Parti yüzde 12.4, MHP yüzde 6.4

Denizli: CHP yüzde 36.5, AK Parti yüzde 27.8, MHP yüzde 7.1, İYİ Parti yüzde 6.9

İzmir: CHP yüzde 43.1, AK Parti yüzde 22.5, İYİ Parti yüzde 7.8, DEM Parti yüzde 7.6

BATI'DA CHP BİRİNCİ PARTİ, İÇ ANADOLU VE DOĞU'DA AK PARTİ ÖNDE

Batı illerinde CHP ile AK Parti arasındaki ciddi fark dikkat çekti. CHP; İzmir, Antalya, Balıkesir ve Denizli'de birinci parti konumunda. İç Anadolu ve Doğu illerinde ise AK Parti birinci parti konumunda. AK Parti; Kayseri, Konya ve Malatya'da birinci parti. Öte yandan Diyarbakır'da DEM Parti yüzde 51,2 ile birinci parti.

