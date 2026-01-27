HABER

Ermeni askerlerin ailelerine yardım iddiası yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Türkiye'nin savaşta ölen Ermeni askerlerin ailelerine yardım edeceği yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti ve iddiaları yalanladı.

Ermeni askerlerin ailelerine yardım iddiası yalanlandı
Melih Kadir Yılmaz

DMM, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Erdoğan'ın Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine ve toplumun yardıma muhtaç kesimlerine 10 milyon dolar maddi yardım yapılacağını içeren bir kararname imzaladığına iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan; ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine ve toplumun yardıma muhtaç kesimlerine 10 milyon dolar maddi yardım yapılacağını'' içeren bir kararname imzaladığına ilişkin iddialar tamamen asılsızdır.

Ermeni askerlerin ailelerine yardım iddiası yalanlandı 1

Kamuoyunun ülkemizi ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini hedef alan dezenformasyonlara itibar etmemesi; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur"

