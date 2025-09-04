HABER

Ermeni ayini sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van'daki Akdamar Kilisesi'nde bu yıl 13'üncüsü yapılan ayin sona erdi.

Recep Demircan

Edremit ve Gevaş ilçelerindeki iskelelerde sabah saatlerinde yanındaki din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan ve Episkopos Hovagim Manukyan, ziyaretçilerle bir süre sohbet etti. Van Gölü'ndeki Akdamar Kilisesi'nde Türkiye Ermenileri Patrikliğine mensup din adamları ve ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleştirilen ayini Manukyan yönetti.

Katılımcıların mum yaktığı, dua ettiği ve ilahiler okuduğu ayine başkanlık yapan Maşalyan, her yıl Van Gölü'nde bulunan Akdamar Adası'ndaki kilisede ayin yaptıklarını söyledi. Geldikleri yerlere barış ve huzur içinde döneceklerini belirten Maşalyan, "Buraya dünyanın her köşesinden, Amerika'dan, İngiltere'den, Avrupa'dan, Anadolu'nun farklı yerlerinden, İstanbul'dan ve özellikle Ermenistan'dan hacılar geldi. Bugünü kutladık. 1100 yıllık Akdamar Surp Haç Kilisesi'nde geçmişimizi yad ettik. Bugünümüz için şükrettik. Şimdi evlerimize dönüyoruz. Bize bu imkanı sağlayan devlet yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ettiğimiz dualarla barış gökten yeryüzüne insanların üstüne iner inşallah. Bu yörenin çok çekmiş insanları, geçmişten ders alarak günümüzün barışını, kardeşliğini ve birliğini gerçekleştirirler, duamız bu" dedi.

Ermeni ayini sona erdi 2

Konuşmanın ardından Maşalyan, ayine katılanlarla fotoğraf çektirdi.

Törene, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve Van Müze Müdürü Bülent Demir de katıldı.

Van Ermenistan
