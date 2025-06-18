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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 20 Haziran'da Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 20 Haziran'da Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını bildirdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 20 Haziran'da Türkiye'ye gelecek

Ermenistan lideri Paşinyan, 20 Haziran'da Türkiye'ye gelecek. Duyuruyu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.

paşinyan

"ÇALIŞMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRECEK"

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Paşinyan'ı İstanbul'da kabul edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

(AA)

18 Haziran 2025
18 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Türkiye Nikol Paşinyan ziyaret
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