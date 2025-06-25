Ermenistan'ı karıştıran 5 milyonluk tatil! Paşinyan'ın eşi paraya acımadı... Lüks harcamaların arasında şampanya küveti de var

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan geçen günlerde ilk kez Türkiye'ye seyahat gerçekleştirmişti. Paşinyan'ın eşi Anna Akobyan'ın da o tarihlerde Türkiye'de olduğu ve Antalya'da lüks bir tatil yaptığı ortaya çıktı.

ERMENİSTAN'IN EŞİ ANTALYA'NIN EN LÜKS OTELLERİNDEN BİRİNDE KONAKLADI

Аkobyan’ın 19 - 22 Haziran tarihleri arasında Antalya'nın en lüks otelleri arasında bulunan “Titanic Mardan Palace Oteli”nde üç gece kaldığı ortaya çıkarken, tatilin dudak uçuklatan faturası Ermenistan'da büyük tepkiye neden oldu.

LÜKS HARCAMALAR ARASINDA ŞAMPANYA KÜVETİ DE VAR

Odatv'nin haberine göre otelin 'King Suit' adı verilen en lüks odalarında kalan Akobyan, gecelik 6 bin Euro ödeme yaptı. Akobyan'ın ayrıca şampanya küveti, kişisel yoga eğitmeni, özel hizmetli ve yat kiralama ile mini bar gibi aşırı lüks kalemlerde harcama yaptığı da aktarıldı.

MASRAFLAR 100 BİN EUROYU GEÇTİ, ERMENİSTAN KARIŞTI

Akobyan'ın lüks tatilinin faturası 100 bin euroyu geçerken, bu tatil Ermenistan'da tepkilere neden oldu.