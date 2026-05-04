Ermenistan ile Türkiye arasında imzalar atıldı! "Memnuniyet duyuyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşmelerinde Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında bulunduğumuz Erivan’da Ermenistan Başbakanı Sayın Nikol Paşinyan ile kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yılmaz, Paşinyan ile görüşmede ikili ilişkilerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini, ayrıca ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı ve bağlantısallığı güçlendirecek adımların da ele alındığını ifade etti.

"MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

"Normalleşme sürecinde atılan karşılıklı yapıcı adımların somut ilerlemeler üretmesinden de ayrıca memnuniyet duyuyoruz" diyen Yılmaz açıklamasına şöyle devam etti:

"Bugün mutabakat zaptı ile imza altına aldığımız Ani Köprüsü’nün ortak restorasyonu gibi sembolik ve somut iş birliği alanlarının da kalıcı barış ve güven ortamına katkı sunacağına inanıyoruz.

Bölgesel barış, diyalog ve istikrar temelinde; Güney Kafkasya’da normalleşmenin ilerletilmesi, ekonomik iş birliğinin artırılması ve halklarımız arası temasların güçlendirilmesi yönündeki yaklaşımımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, Sayın Paşinyan’a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum."