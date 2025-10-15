HABER

Ersan Şen'den canlı yayında dikkat çeken çıkış! "İsrail ordusu Türkiye karşısında sıfır"

İsrail'in kanlı saldırıları tüm dünyanın tepkisini çekmiş ve soykırımı bitirmek adına birçok adım atılmıştı. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin dik duruşu Gazze'de ateşkesi getirdi. Ateşkesin ardından konuyla ilgili olarak değerlendirmeler devam ederken, Prof. Dr. Ersan Şen'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Şen, "İsrail kara ordusu bakımından Türkiye'nin karşısında hiç. Sıfır. Bu iş karada biter, sen istediğin kadar havadan bombala" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda binlerce masum insan hayatını kaybetti. Kanlı soykırım planı tüm dünyanın tepkisini çekerken, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin duruşu bölgede ateşkesi getirdi.

İsrail-Gazze arasındaki ateşkes dünya kamuoyunda olduğu gibi Türkiye'de de konuşulmaya devam ediyor. Prof. Dr. Ersan Şen, TGRT ekranlarında yayınlanan 'Taksim Medyanı' adlı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ersan Şen den canlı yayında dikkat çeken çıkış! "İsrail ordusu Türkiye karşısında sıfır" 1

Netanyahu'nun iktidarda kalabilmesi için bir savaşa ihtiyaç duyduğunu aktaran Şen, "İsrail'de esasında entelektüel insanların başa gelmesi lazım. Biz atom bombası atacak değiliz, kimse onlara bunu yapmayacak. Ama onlar içeride şunu söylüyorlar; vergini öde, oyunu kullan, bomba patladığında sığınağa in. Böyle bir yaşam biçimleri var. Bunun bir şekilde değiştirilmesi lazım, bunu kabul ediyorum" dedi.

Ersan Şen den canlı yayında dikkat çeken çıkış! "İsrail ordusu Türkiye karşısında sıfır" 2

"İSRAİL ORDUSU, TÜRKİYE KARŞISINDA SIFIR"

İsrail'in arkasında bulunan ülkelerden bahseden Şen, "Bugün pratik olarak mümkün değil ama Amerika'yı, İngiltere de onun yanında yer alıyor. Birkaç memleket daha var, İsrail'den çektiğin zaman bugün kara ordusu bakımından Türkiye'nin karşısında hiç. Sıfır. Bu iş karada biter, sen istediğin kadar havadan bombala. 365 kilometre kare Gazze'yi 2 yıl 50 milyar dolarlık bombayla bombaladın. Ne yaptın kardeşim, bu kadar insanı orada katlettin. Sonuç ne? Arkanda Amerika var, İngiltere var Fransa var cümle alem var..." ifadelerini kullandı.

Şen açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Ben dedim ki sahada olmamız lazım. Gazze'de de inanç eksen kaymasını deneyecekler. Trump, Kendi memleketi, kendi geleceği ve kendi parası bakımından çok akıllı işler yapıyor ben bir şey demiyorum. Oraya gidiyor, Çin'e dalıyor, Rusya'ya dalıyor Amerika'nın gücünü kullanıyor en büyük dünyada ben olacağım diyor. Bu anlayışla geldi.

Ama şunu sormamız lazım. Gazze'deki anlaşma kimisine göre 20, kimisine göre 21 maddelik anlaşma neyi içeriyor? Sonrası için, içini Amerika ve İsrail'in dolduracağı sözde bir anlaşma görüyorum. Bir kaşık ağza bal çalıyor, 67 öncesi sınırlarına dönme hususunda Filistin'in de devlet olarak tanınmasında her şey bulanık. Sadece Trump şov. Bunu niye söylüyorum. Şu anda orada öyle ya da böyle ayakta kalan bir millet var. Bu milletin ayakta kalabilme imkan ve ihtimali var, bütün o utanç içinde olan Arap ülkelerinin liderlerine rağmen. Vatandaşlar bakımından aynı şeyi söylemem"

Anahtar Kelimeler:
İsrail Türkiye Gazze Prof. Dr. Ersan Şen
