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Ersan Şen'den 'kanunilik' vurgusu! "Özel bir güvencedir"

Prof. Dr. Ersan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, temel hak ve özgürlüklerin en önemli güvencesinin “kanunilik” ilkesi olduğunu vurguladı. Şen, “Kanunilik”, hukukun kişiye sağladığı özel bir güvencedir. Bu güvence, temel hak ve hürriyetleri kullanma sınırlarını belirler. Ayrıca, “kanunilik güvencesi” herkes için aynı olmalı ve eşit uygulanmalıdır" dedi.

Ersan Şen'den 'kanunilik' vurgusu! "Özel bir güvencedir"
Begüm Özkaynak

Ersan Şen sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şen, “Kanunilik”, hukukun kişiye sağladığı özel bir güvencedir. Bu güvence, temel hak ve hürriyetleri kullanma sınırlarını belirler" dedi.

"KANUNİLİK, HUKUKUN KİŞİYE SAĞLADIĞI ÖZEL BİR GÜVENCEDİR"

Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Temel hak ve hürriyetlerin en önemli güvencesi “kanunilik” ilkesidir. Bir davranışın, bir sözün, bir yazının suç sayılabilmesi için; fiilin işlendiği an itibariyle yürürlükte olan kanunlarda açıkça suç olarak tanımlanması ve cezasının gösterilmesi şarttır.

Yasal tanıma uymayan bir fiili icra eden kişi suçlanamaz ve cezalandırılamaz. Ceza Hukukunda, kıyas ve kıyasa varan genişletici yorum yapmak yasaktır.

Evrensel hukuk ilkesi olan kanuniliğin; bir davranışı, sözü veya yazıyı hoş karşılayıp karşılamamakla veya o fiili işleyeni sevip sevmemekle bir ilgisi de yoktur.

“Kanunilik”, hukukun kişiye sağladığı özel bir güvencedir. Bu güvence, temel hak ve hürriyetleri kullanma sınırlarını belirler. Ayrıca, “kanunilik güvencesi” herkes için aynı olmalı ve eşit uygulanmalıdır.

ersan-sen

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