HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ersan Şen'le Cem Küçük canlı yayında birbirine girdi: "Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun?"

Hukukçu Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük canlı yayında birbirine girdi. Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonun tartışıldığı programda Ersan Şen’in Cem Küçük'e yönelik “Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun? Sen nereden biliyorsun ya savcı gelip sana mı haber veriyor? Sana mı konuşuyor?" sözleri sonrasında ikili arasında tansiyon yükseldi.

Ersan Şen'le Cem Küçük canlı yayında birbirine girdi: "Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun?"
Devrim Karadağ

TGRT Haber’de yayınlanan “Taksim Meydanı” programında avukat Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük birbirine girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın konuşulduğu programda Cem Küçük’ün dosyayla ilgili sözlerine Ersan Şen'den tepki geldi.

"SENİN ÖZELLİĞİN NE YA HER ŞEYİ BİLİYORSUN?"

Ersan Şen'in “Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun? Sen insanları canlı yayında mahkum ediyorsun” diyerek yüklendiği Cem Küçük, dosyadaki isimlerin operasyonlardaki MASAK raporunda olduğunu iddia etti.

a2

Şen, Cem Küçük'ün operasyonlar hakkında bu kadar açık ve kesin dille konuşmasını eleştirmeye devam etmesi üzerine ikili arasında tartışma giderek sertleşti.

İki isim arasında sosyal medyada da gündem haline gelen tartışma anlarında diyalog şöyle oldu:

Şen: Sen nereden biliyorsun yahu!

Küçük: Konuşuyorlar bize

ERSAN ŞEN: "SAVCI SENİ Mİ ARADI?"

Şen: Nereden biliyorsun savcı seni mi aradı?

a1

Küçük: Ya gelip konuşuyorlar tabii ya!

Şen: Yav kardeşim olur mu öyle şey ya... Niye sana haberlerini veriyor ya!

Küçük: Ya biz haberlerini yapıyoruz sen bizi okumuyorsun ki ya!

Şen: Niye sana haber versinler senin ne özelliğin var?

Küçük: Ya yasadışı bahis bile var.. Ne demek senin ne özelliğin var.. Bu konuyu sen konuşmuyorsun ben konuşuyorum!

Şen: Basın açıklaması yapsın o zaman savcı ya!

CEM KÜÇÜK: "SEN İMAMOĞLU'NUN ÜSTÜNÜ ÖRTÜYORSUN"

Küçük: Sen üstünü örtüyorsun İmamoğlu'nun!

a2d

Şen: Kardeşim olur mu ya.. kardeşim sen kalkıyorsun diyorsun ki gördüm, okudum, baktım, budur,

Küçük: Ya var bunlar MASAK raporlarında var ya!

Şen: Ya sen benim katılmadığım bir yayında insanları mahkum ettin ya!

Küçük: Mahkum etmiyorum hocam.

Şen: Nasıl etmiyorsun ya o alınacak bu alınacak!

Küçük: Ben 'kimse alınacak' demiyorum nerede deyim bunu ya... O muhalif medyanın uydurması.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump Türkiye'ye gelecek mi? Altaylı'dan dikkat çeken iddiaTrump Türkiye'ye gelecek mi? Altaylı'dan dikkat çeken iddia
Derelerle sürüklenen çöpler Karadeniz'i kirletiyorDerelerle sürüklenen çöpler Karadeniz'i kirletiyor

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu cem küçük Prof. Dr. Ersan Şen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 seçim anketi birden geldi! CHP detayı gündem oldu

3 seçim anketi birden geldi! CHP detayı gündem oldu

Önder'in sağlık durumu nasıl? Ameliyattan çıktı

Önder'in sağlık durumu nasıl? Ameliyattan çıktı

Uzun kuyruklar oluştu! Gözler rakamlardayken altında yeni rekor

Uzun kuyruklar oluştu! Gözler rakamlardayken altında yeni rekor

600 bine yakın işçi zam bekliyor! Masada şu anda yüzde 50 zam var... 1800 lira detayı

600 bine yakın işçi zam bekliyor! Masada şu anda yüzde 50 zam var... 1800 lira detayı

Sırrı Süreyya Önder'in durumunu ağlamaklı ses tonuyla anlattı! Yavuz Bingöl: Kanser olduğunu biliyorduk! Herkes dua etsin

Sırrı Süreyya Önder'in durumunu ağlamaklı ses tonuyla anlattı! Yavuz Bingöl: Kanser olduğunu biliyorduk! Herkes dua etsin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.