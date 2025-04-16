Ersan Şen'le Cem Küçük canlı yayında birbirine girdi: "Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun?"

TGRT Haber’de yayınlanan “Taksim Meydanı” programında avukat Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük birbirine girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın konuşulduğu programda Cem Küçük’ün dosyayla ilgili sözlerine Ersan Şen'den tepki geldi.

"SENİN ÖZELLİĞİN NE YA HER ŞEYİ BİLİYORSUN?"

Ersan Şen'in “Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun? Sen insanları canlı yayında mahkum ediyorsun” diyerek yüklendiği Cem Küçük, dosyadaki isimlerin operasyonlardaki MASAK raporunda olduğunu iddia etti.

Şen, Cem Küçük'ün operasyonlar hakkında bu kadar açık ve kesin dille konuşmasını eleştirmeye devam etmesi üzerine ikili arasında tartışma giderek sertleşti.

İki isim arasında sosyal medyada da gündem haline gelen tartışma anlarında diyalog şöyle oldu:

Şen: Sen nereden biliyorsun yahu!

Küçük: Konuşuyorlar bize

ERSAN ŞEN: "SAVCI SENİ Mİ ARADI?"

Şen: Nereden biliyorsun savcı seni mi aradı?

Küçük: Ya gelip konuşuyorlar tabii ya!

Şen: Yav kardeşim olur mu öyle şey ya... Niye sana haberlerini veriyor ya!

Küçük: Ya biz haberlerini yapıyoruz sen bizi okumuyorsun ki ya!

Şen: Niye sana haber versinler senin ne özelliğin var?

Küçük: Ya yasadışı bahis bile var.. Ne demek senin ne özelliğin var.. Bu konuyu sen konuşmuyorsun ben konuşuyorum!

Şen: Basın açıklaması yapsın o zaman savcı ya!

CEM KÜÇÜK: "SEN İMAMOĞLU'NUN ÜSTÜNÜ ÖRTÜYORSUN"

Küçük: Sen üstünü örtüyorsun İmamoğlu'nun!

Şen: Kardeşim olur mu ya.. kardeşim sen kalkıyorsun diyorsun ki gördüm, okudum, baktım, budur,

Küçük: Ya var bunlar MASAK raporlarında var ya!

Şen: Ya sen benim katılmadığım bir yayında insanları mahkum ettin ya!

Küçük: Mahkum etmiyorum hocam.

Şen: Nasıl etmiyorsun ya o alınacak bu alınacak!

Küçük: Ben 'kimse alınacak' demiyorum nerede deyim bunu ya... O muhalif medyanın uydurması.