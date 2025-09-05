Ersel Yıldırım Ekol TV canlı yayınında ilk kez açıkladı! Çok konuşulacak kulis: "Kılıçdaroğlu yerine Hikmet Çetin..."

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım Ekol TV'de katıldığı "Zeliha Saraç ile Gündem" programında, CHP kulislerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, CHP'de uzun süredir devam eden bölünmüşlüğün herkesin malumu olduğunu belirterek, bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin, diğer tarafta ise Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakın duranların olduğunu ifade etti.

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİ HATIRLATTI

Bu ayrışmanın ilk olarak İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde gün yüzüne çıktığını hatırlatan Yıldırım, Canan Kaftancıoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na, Özgür Çelik'in ise Ekrem İmamoğlu'na yakın durduğunu kaydetti.

Bu durumun, partideki kurultay sürecini tetiklediğini ve kurultayda Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesiyle Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle genel başkanlık koltuğuna oturduğunu söyledi.

TÜM GÖZLER 15 EYLÜL'DEKİ MAHKEMEDE

Yıldırım, kurultaydan bu yana Kılıçdaroğlu'nun partiye geri dönme isteğinin yakından takip edildiğini ve bu durumun 15 Eylül'e yaklaşırken daha da sıcak bir hava kazandığını vurguladı.

Bu atmosferin en net şekilde, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada ortaya çıktığını belirtti.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMLER...

Kongreyi denetlemek üzere mahkeme tarafından atanan kayyum heyetindeki bazı isimlerin sosyal medya hesaplarını incelediğini aktaran Yıldırım, bu isimlerin büyük oranda Kılıçdaroğlu'na yakın isimler olduğunu söyledi.

Gazeteci Yıldırım, kayyum heyetinde bulunan Erkan Narsap'ın sosyal medya paylaşımlarının 30'da 28'inin doğrudan Kılıçdaroğlu ile ilgili olduğunu, hatta bir paylaşımında "Selam olsun haram yemeyenlere, kul hakkı yemeyenlere" diyerek mevcut krizle ilgili bir gönderme yaptığını ifade etti.

GÜRSEL TEKİN SÜRECİ

Ersel Yıldırım, Gürsel Tekin'in Kadıköy Belediye Başkan adaylığı sürecinde yaşananları hatırlatarak, adaylığının gerçekleşmemesi üzerine canlı yayında partisinden istifa ettiğini ancak daha sonra istifa etmediğinin ortaya çıktığını belirtti.

"15 EYLÜL ÖNCESİ BİR PROVA"

Yıldırım, Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının 15 Eylül öncesi bir "prova" olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Bu durumun, CHP Genel Merkezi ve Özgür Özel ekibi tarafından da böyle algılandığını ve piyasaların da benzer bir rahatsızlıkla tepki verdiğini, Borsa İstanbul'da bankacılık endekslerinde satışların yaşandığını söyledi.

"KILIÇDAROĞLU YERİNE HİKMET ÇETİN!"

Yıldırım, 15 Eylül'de verilecek kararın sadece CHP'yi değil, tüm siyasi dünyayı ilgilendireceğini belirterek, CHP'nin bu duruma karşı B ve C planlarını konuştuğunu ifade etti.

Mevcut süreçte Özgür Özel liderliğindeki partinin, kayyum kararına karşı diplomatik bir çaba içinde olduğunu iddia eden Yıldırım, edindiği kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlu yerine Hikmet Çetin gibi bir ismin ön plana çıkarılmasının konuşulduğunu söyledi.

Bu durumun, 15 Eylül'de Yargıtay'dan çıkacak olası bir iptal kararının ardından partiyi nasıl bir senaryonun beklediği sorusunu gündeme getirdiğini belirtti.

"CHP B VE C PLANLARINI HAZIRLIYOR"

Öte yandan sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunan Mynet Genel Yayın Yönetmeni Yıldırım, gündem yaratacak kulis bilgisini şu ifadelerle özetledi:

"15 Eylül’de mahkemeden mutlak butlan çıkarsa Kemal Kılıçdadoğlu CHP’ye geri dönecek. Özgür Özel ve kurmayları B, C planlarını hazırlıyor. Kayyum Kemal Kılıçdaroğlu değil eski genel başkan Hikmet Çetin olur mu? Böyle bir diplomasi yürüyor bekleyip görelim."