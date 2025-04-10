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Ersoy, Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.Bahçeli ile çekindiği fotoğrafı paylaşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerimi ilettim.

Ersoy, Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti
Devrim Karadağ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

Bahçeli ile çekindiği fotoğrafı paylaşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerimi ilettim. Kendisini sağlığına kavuşmuş, zinde ve sıhhatli bir şekilde görmek biz evlatlarını derinden mutlu etmiştir. Aylardır Liderimizin sağlığı üzerinden yalanlara, iftiralara ve kirli senaryolara sarılanları rezil rüsva eden Yüce Allah’a hamdolsun. Türkiye’de, Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık sorunlarından medet umanların kimler olduğunu, hangi Türk düşmanlarının bu temennilerle sıraya girdiğini aziz milletimiz açıkça görmüştür. Türk milletinin, Liderimizin millî duruşuna ve stratejik öngörüsüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu süreçte, kendisine Yüce Allah’tan sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bu vesileyle, Liderimizin Kayseri halkına ve tüm teşkilatlarımıza olan selamlarını da iletmek istiyorum" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
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