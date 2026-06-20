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Erzin'de okul inşaatlarında çalışmalar sürüyor

Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, yapımı devam eden TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu inşaatlarında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erzin'de okul inşaatlarında çalışmalar sürüyor

Kaymakam Özaydın'ın beraberinde Hasan Gün ve Erhan Kenanoğlu ile birlikte yapımı süren eğitim yatırımlarını inceledi. Heyet, ilçede inşası devam eden 24 derslikli TOKİ İlkokulu ile 16 derslikli TOKİ Ortaokulu şantiyelerinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Erzin de okul inşaatlarında çalışmalar sürüyor 1

İnşaat alanında gerçekleştirilen incelemelerde projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerleyişi değerlendirilirken, eğitim yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki eğitim altyapısının güçlenmesinin hedeflendiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ eğitim
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