HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erzin-Dörtyol otoyolunda trafik kazası: 1 yaralı

Hatay’da Erzin-Dörtyol otoyolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı.Kaza, Erzin-Dörtyol güzergahındaki otoyolda meydana geldi.

Erzin-Dörtyol otoyolunda trafik kazası: 1 yaralı

Hatay’da Erzin-Dörtyol otoyolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Erzin-Dörtyol güzergahındaki otoyolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, araçta yaralanan kişiyi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler tarafından olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzin-Dörtyol otoyolunda trafik kazası: 1 yaralı 1

Erzin-Dörtyol otoyolunda trafik kazası: 1 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siirt’te hafif ticari araç yoldan çıktıSiirt’te hafif ticari araç yoldan çıktı
Gaziantep’te park halindeki aracın lastikleri bıçaklandı: O anlar kameradaGaziantep’te park halindeki aracın lastikleri bıçaklandı: O anlar kamerada

Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

20 yaşındaki genç çiftin feci sonu

20 yaşındaki genç çiftin feci sonu

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Show TV işine son vermişti! Hemen rakip kanalla anlaştı

Show TV işine son vermişti! Hemen rakip kanalla anlaştı

Tarım Bakanlığı doğruladı: Ünlü peynir markasının içinden bakın ne çıktı

Tarım Bakanlığı doğruladı: Ünlü peynir markasının içinden bakın ne çıktı

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.