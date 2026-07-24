Erzin-Dörtyol otoyolunda trafik kazası: 1 yaralı

Hatay’da Erzin-Dörtyol otoyolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Erzin-Dörtyol güzergahındaki otoyolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, araçta yaralanan kişiyi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler tarafından olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır