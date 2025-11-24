Erzincan çocuk polisi öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Erzincan Milli Egemenlik Anadolu Lisesi ile Erzincan Fen Lisesi öğrencilerine eğitimler verildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla toplam 250 öğrenci ve öğretmene yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde; kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri, çocuk polisinin görevleri, güvenli internet kullanımı, siber güvenlik, hırsızlık ve dolandırıcılık konuları üzerine durularak, detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Öğrencilerin dijital ortamda karşılaşabileceği risklere karşı korunması açısından önem taşıyan eğitim faaliyetlerinin il genelinde planlı şekilde devam edeceği öğrenildi.