Erzincan’da 51 köy yolu ulaşıma kapandı

Alınan bilgilere göre Refahiye, Kemah ve İliç ilçelerinde kapalı köy yolu bulunmazken; Çayırlı’da 15, Otlukbeli’nde 5, Kemaliye’de 14, Tercan’da 15 ve Üzümlü’de 2 köy yolu ulaşıma kapalı durumda. İl genelinde toplam 51 köy yolunun kapandığı bildirildi. Kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 14 greyder, 3 dozer, 10 loader, 7 beko loader ve 1 bıçaklı kamyon olmak üzere çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütülüyor. Sahada 92 personelin görev yaptığı yol açma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır