Erzincan’da aranması bulunan 56 şahıs yakalandı

Emniyet birimlerince yürütülen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 kişi gözaltına alındı. Yakalanan hükümlülerin toplam 117 yıl 2 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunanlar arasında "hırsızlık", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "silahlı terör örgütüne üye olma", "çocuğun cinsel istismarı", "dolandırıcılık" ve "tehdit" gibi suçlardan aranan kişilerin yer aldığı öğrenildi. Ayrıca, ifadeye yönelik aranması bulunan 15 kişi ile adli para cezası nedeniyle aranan 6 kişi de yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 56 şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

