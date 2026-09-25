Erzincan’da güvenlik ve asayiş toplantısı düzenlendi
Erzincan’da güvenlik ve asayiş toplantısı, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.
25.09.2026 21:34
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Valilikte düzenlenen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak ile İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz katıldı.
Toplantıda kent genelindeki güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı belirtildi. Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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