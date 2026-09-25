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Erzincan’da güvenlik ve asayiş toplantısı düzenlendi

Erzincan’da güvenlik ve asayiş toplantısı, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.

Erzincan’da güvenlik ve asayiş toplantısı düzenlendi

Valilikte düzenlenen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak ile İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz katıldı.
Toplantıda kent genelindeki güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan güvenlik
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