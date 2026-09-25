Erzincan’da güvenlik ve asayiş toplantısı düzenlendi

Valilikte düzenlenen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak ile İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz katıldı.

Toplantıda kent genelindeki güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır