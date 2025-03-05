Erzincan’da kaçak ürün operasyonu: KOM ekipleri tarafından çok sayıda malzeme ele geçirildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince yapılan çalışmalar neticesinde Erzincan’da kaçak yollarla geldiği tespit edilen çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerce 12 adet koli içinde yapılan aramada; 20 adet 216 parça lokma takımı, 5 adet 128 parça lokma takımı, 20 adet 7’li tornavida seti, 20 adet 7’li anahtar seti, 4 adet 23’li anahtar seti, 6 adet 20’li anahtar seti ele geçirildi.

R.E., U.E., H.B. ile N.A isimli şüpheli şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı.

(İHA)