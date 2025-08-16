Erzincan’da kayıtlı arıcılık işletme sayısı bin 92

Erzincan’da 2025 yılı bal hasadı başlarken kentte kayıtlı arıcılık işletme sayısının bin 92 olduğu açıklandı.

Erzincan Tarım İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Erzincan’ın kekik ve geven bitkilerinin zengin florası ile arıcılık için biçilmiş kaftan olduğu kaydedildi. Gerek yerli gerekse gezginci arıcıların konaklama bölgesi olan Erzincan’ın kaliteli bal üretim merkezlerinin başlarında yer aldığı belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

"İlimizde arıcılar örgütlü durumda bulunmaktadır. İlimizde Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği’nin 1174, Refahiye Bal Üreticileri Birliğinin ise 283 kayıtlı üyesi bulunmaktadır. İlimizde kayıtlı arıcılık işletmesi sayısı ise 1092’dir.

Erzincan genelinde 106.983 adet arılı kovan bulunmakta ve uzun yıllar ortalamasına göre yıllık bal rekoltesi 1200 ton civarındadır.

Erzincan’da üretilen doğal çiçek ballarının kendine has tadı ve aroması tüm ülkemizde bilinir. Elbette bunda Erzincan’ın zengin florası kadar Erzincanlı arıcılarımızın bilgi ve tecrübesi de büyük bir etkendir.

Erzincan’da bal ile ilgili olarak geçtiğimiz yıllarda coğrafi işaret çalışmaları gerçekleştirilmiş, Refahiye Ziraat Odası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuru sonrasında 18 Eylül 2019 tarihinde Refahiye Balı tescil edilmiştir. Aynı şekilde Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliğimiz Türk Patent ve Marka Kurumu’na Erzincan Geven Balına coğrafi işaret başvurusunda bulunmuş, gerekli incelemelerin ardından askıya çıkılmıştır. Ağustos ayı sonlarında Erzincan Geven Balının coğrafi işaretinin onaylanması beklenmektedir.

İlimizde 2024 yılında;

1.092 üreticiye 89.794 arılı kovan için 11.414.452 TL destekleme ödemesi yapıldı. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü-Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliği ile 9 yıldan bu yana varroa zararlısı ile mücadele için arıcılarımıza ücretsiz binlerce kutu ilaç dağıtımı gerçekleştirdik.

Kadın Eli ile Arı Sütü Üretimi projesi ile 15 kadın çiftçimiz arı sütü üretebilir duruma getirildi.

Erzincan ilinde 5 adet bal paketleme tesisi, 3 adet suni petek üretim tesisi bulunmaktadır.

Erzincan ilinde yılda ortalama 50 gezginci arıcı gelmekte, 70 arıcımız ise kış sezonunda ılıman bölgelere gitmektedir."

